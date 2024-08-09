Клещ из Свердловской области на самолёте прилетел в Красноярский край

Клещ-путешественник зацепился за жителя Свердловской области, который летел на самолёте в командировку в Дудинку. По прилёту мужчина обнаружил «попутчика» и обратился к медикам. Всё закончилось благополучно — заражения клещевыми инфекциями удалось избежать.