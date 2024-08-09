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Клещ из Свердловской области на самолёте прилетел в Красноярский край

Клещ-путешественник зацепился за жителя Свердловской области, который летел в командировку в Дудинку.

Источник: Freepik

Житель Свердловской области на себе привёз клеща в Дудинку Красноярского края. Об этом случае рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

Клещ-путешественник зацепился за жителя Свердловской области, который летел на самолёте в командировку в Дудинку. По прилёту мужчина обнаружил «попутчика» и обратился к медикам. Всё закончилось благополучно — заражения клещевыми инфекциями удалось избежать.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что активность клещей в Красноярском крае продолжает снижаться. За неделю членистоногие покусали 84 жителя региона, из них 11 детей.

Чаще всего встречи с членистоногими происходили на дачных участках и при посещении лесных территорий в окрестностях городов Красноярска, Дивногорска, Заозерного, Канска, Лесосибирска, Минусинска, посёлка Кедрового, Емельяновского, Манского, Сухобузимского районов.

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