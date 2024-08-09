Клещ из Свердловской области на самолёте прилетел в Красноярский край

Житель Свердловской области на себе привёз клеща в Дудинку Красноярского края. Об этом случае рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.
Клещ-путешественник зацепился за жителя Свердловской области, который летел на самолёте в командировку в Дудинку. По прилёту мужчина обнаружил «попутчика» и обратился к медикам. Всё закончилось благополучно — заражения клещевыми инфекциями удалось избежать.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что активность клещей в Красноярском крае продолжает снижаться. За неделю членистоногие покусали 84 жителя региона, из них 11 детей.
Чаще всего встречи с членистоногими происходили на дачных участках и при посещении лесных территорий в окрестностях городов Красноярска, Дивногорска, Заозерного, Канска, Лесосибирска, Минусинска, посёлка Кедрового, Емельяновского, Манского, Сухобузимского районов.