«Известия» рассказали о становлении Суздаля киностолицей

Суздаль, который отмечает свое официальное 1000-летие, успел побывать на экранах и Москвой, и Ярославлем, и уездным городом NN. Многие из его достопримечательностей знакомы даже тем, кто редко смотрит отечественное кино. На сегодняшний день в городе снято более 100 картин, но это число может измениться в считаные месяцы — киножизнь Суздаля идет полным ходом, узнали «Известия».
«Буквально на прошлой неделе Егор Бероев закончил снимать в городе свой режиссерский дебют “Куклы”, полным ходом идут съемки картины, посвященной князю Андрею Боголюбскому», — рассказала «Известиям» мэр города Алиса Бирюкова.
Отсчет настоящей кинематографической славы города можно вести с фильма «Женитьба Бальзаминова». Комедия Константина Воинова по мотивам трилогии Александра Островского, вышедшая в 1964 году, запомнилась яркими красками, обилием комичных ситуаций и великолепным Георгием Вициным в роли мелкого молодого чиновника, мечтающего жениться на богатой.
Стоит отметить, что «повесе» было на тот момент уже 47 лет. Теперь рядом с домом главного героя на Старой улице стоит его памятник, особенно полюбившийся туристам. На кадрах из фильма и современных фотографиях дома главного героя и торговых рядов видно, что за прошедшие 60 лет почти ничего не изменилось — разве что одежда прогуливающихся горожан и гостей города.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Царское это дело: как Суздаль становился киностолицей.