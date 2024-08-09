Житель Тайшета заметил на улице медвежонка

Напомним, что в Иркутской области медведь не дал пройти группе туристов по запланированному маршруту. На тропе нацпарка, которая проходит по Большой Байкальской тропе семь человек столкнулись с косолапым, которого никак не могли отогнать. Из-за бесстрашного поведения хищника, туристов пришлось эвакуировать в Листвянку.