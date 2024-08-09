Житель Тайшета заметил на улице медвежонка

Местный житель Байроновки 7 августа встретил медвежонка, который прогуливался по улице Южной. До этого хищников встречали в Половино-Черемхово и Венгерке. Об этом сообщает ИА Тайшет24.
— Обо всех случаях выхода хищника к людям оповещают охотоведов. Они уже вместе с главами населённых пунктов отслеживают ситуацию. И в случае повторных инцидентов будут приниматься необходимые меры, — рассказывают в агентстве.
Напомним, что в Иркутской области медведь не дал пройти группе туристов по запланированному маршруту. На тропе нацпарка, которая проходит по Большой Байкальской тропе семь человек столкнулись с косолапым, которого никак не могли отогнать. Из-за бесстрашного поведения хищника, туристов пришлось эвакуировать в Листвянку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рысь стала неожиданным гостем в доме у жителя Иркутской области.