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В Уфе повалило деревья и обесточило дома: службы устраняют последствия непогоды

В Уфе повалило деревья и обесточило дома: службы устраняют последствия непогоды.

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Источник: Башинформ

В Кировском районе Уфы 8 августа из-за сильного ливня и порывов ветра зафиксировано несколько происшествий, сообщил глава муниципалитета Илвир Нурдавлятов в своих соцсетях.

Так, на улице Степана Кувыкина, 14/5 дерево упало на автомобиль Chery Tiggo, который получил механические повреждения.

По адресу ул. Генерала Горбатова, 7/4 дерево рухнуло на Volkswagen Golf. Пострадавших нет, но автомобиль также получил повреждения.

На ул. Батырской, возле роддома № 4 дерево упало на провода, на ул. Пушкина — на пешеходную зону.

На территории лицея № 5 также произошло падение дерева: пострадавших нет.

На территории детского сада № 24 из-за резкого порыва ветра упала макушка тополя, поврежден провод «Уфанет» и электричество.

Из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии в 14 жилых домах по улицам Б. Имашева, Менделеева, Просвещения и Генерала Горбатова.

"Все обращения граждан были переданы в работу службам и находятся на контроле. Пострадавших нет. В случае падения дерева или угрозы его падения необходимо сообщать в ЕДДС Уфы по телефону 279−90−00 или по номеру 112.

напомнил глава района и предупредил, что в ближайшие дни по республике по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды с дождями.