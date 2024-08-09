В Уфе повалило деревья и обесточило дома: службы устраняют последствия непогоды.

В Кировском районе Уфы 8 августа из-за сильного ливня и порывов ветра зафиксировано несколько происшествий, сообщил глава муниципалитета Илвир Нурдавлятов в своих соцсетях.
Так, на улице Степана Кувыкина, 14/5 дерево упало на автомобиль Chery Tiggo, который получил механические повреждения.
По адресу ул. Генерала Горбатова, 7/4 дерево рухнуло на Volkswagen Golf. Пострадавших нет, но автомобиль также получил повреждения.
На ул. Батырской, возле роддома № 4 дерево упало на провода, на ул. Пушкина — на пешеходную зону.
На территории лицея № 5 также произошло падение дерева: пострадавших нет.
На территории детского сада № 24 из-за резкого порыва ветра упала макушка тополя, поврежден провод «Уфанет» и электричество.
Из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии в 14 жилых домах по улицам Б. Имашева, Менделеева, Просвещения и Генерала Горбатова.
"Все обращения граждан были переданы в работу службам и находятся на контроле. Пострадавших нет. В случае падения дерева или угрозы его падения необходимо сообщать в ЕДДС Уфы по телефону 279−90−00 или по номеру 112.