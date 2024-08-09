Приметы на день Пантелеймона: что нельзя делать 9 августа 2024 года

В пятницу, 9 августа, чтят память святого Пантелеимона, В народном календаре день известен, как святого Пантелеймона Целителя. Есть и другие варианты названия — Никола Кочанский или Палий.
Что можно делать 9 августа:
- собирать лекарственные травы;
- при ясном небе крестьяне отправлялись на уборку овса;
- хозяйки пекли пирожки из прошлогодней капусты;
Что нельзя делать 9 августа:
- собирать травы тем, кто в них не разбирается;
- ссориться с военными, так как святой Пантелеймон — покровитель врачей и военных;
- есть молодую капусту;
- считать мелочь;
Народные приметы:
- утки в воде играются — к ненастью;
- работать на полях — к пожару;
- куры роются в сене — к хорошей погоде.