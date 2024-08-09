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Приметы на день Пантелеймона: что нельзя делать 9 августа 2024 года

В пятницу, 9 августа, чтят память святого Пантелеимона, В народном календаре день известен, как святого Пантелеймона Целителя.

В пятницу, 9 августа, чтят память святого Пантелеимона, В народном календаре день известен, как святого Пантелеймона Целителя. Есть и другие варианты названия — Никола Кочанский или Палий.

Что можно делать 9 августа:

  • собирать лекарственные травы;
  • при ясном небе крестьяне отправлялись на уборку овса;
  • хозяйки пекли пирожки из прошлогодней капусты;

Что нельзя делать 9 августа:

  • собирать травы тем, кто в них не разбирается;
  • ссориться с военными, так как святой Пантелеймон — покровитель врачей и военных;
  • есть молодую капусту;
  • считать мелочь;

Народные приметы:

  • утки в воде играются — к ненастью;
  • работать на полях — к пожару;
  • куры роются в сене — к хорошей погоде.