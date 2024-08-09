Ученые выяснили, что надо пить утром вместо кофе, чтобы убрать жир на животе

Второй вариант — это зеленый чай.
«В исследованиях, проведенных Национальными институтами здравоохранения, было обнаружено, что употребление четырех чашек зеленого чая каждый день снижает массу тела и помогает убрать жир на животе», — передает Pronews.gr, добавляя, что напиток также усиливает обмен веществ.
Также издание отмечает, со ссылкой на специалистов, пользу теплой воды с добавлением лимонного сока и меда.
«Этот напиток богат витамином С и антиоксидантами. Он способствует правильному пищеварению, регулярному стулу, похудению», — пишут журналисты.
Ранее эндокринолог Екатерина Янг объяснила, что можно съесть вечером, чтобы запустить процесс сжигания лишнего жира. Врач посоветовала добавить на ужин полезные углеводы. Это поможет не допустить скачков кортизола (он влияет на углеводный обмен, провоцируя повышение глюкозы, а затем инсулина) и получить хороший сон. То, как и сколько вы спите, сильно влияет на вес и внешность, добавила эндокринолог.