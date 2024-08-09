Ученые выяснили, что надо пить утром вместо кофе, чтобы убрать жир на животе

Ранее эндокринолог Екатерина Янг объяснила, что можно съесть вечером, чтобы запустить процесс сжигания лишнего жира. Врач посоветовала добавить на ужин полезные углеводы. Это поможет не допустить скачков кортизола (он влияет на углеводный обмен, провоцируя повышение глюкозы, а затем инсулина) и получить хороший сон. То, как и сколько вы спите, сильно влияет на вес и внешность, добавила эндокринолог.