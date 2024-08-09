Погода в Ростове-на-Дону на выходные 10 — 11 августа: жара до +36 и ветер не принесут прохлады

В ночь на воскресенье, 11 августа, обойдется без существенных осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западного и северо-западного направления будет дуть со скоростью 4 — 9 метров в секунду ночью и 6 — 11 метров в секунду днем, а местами при грозе — до 12 — 14. В ночные часы температура воздуха составит +17 — +22 градуса, местами похолодает до +13, а днем потеплеет до +26 — +31, по югу региона стоит ждать все 35 градусов летнего зноя.