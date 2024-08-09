Погода в Ростове-на-Дону на выходные 10 — 11 августа: жара до +36 и ветер не принесут прохлады

В Ростове-на-Дону в выходные 10 — 11 августа летняя жара, несмотря на ложную надежду любителям прохлады в виде грозовых дождей и аудиенции с тонометром для метеочувствительных людей, отступать и не думала. И это снова — в сочетании с грозами, порывистым ветром и ночными похолоданиями. Публикуем подробный прогноз Ростовского гидрометрцентра.
В Ростове-на-Дону в субботу, 10 августа, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +17 — +19, а днем потеплеет до +29 — +31.
В воскресенье, 11 августа, также обойдется без существенных осадков. Ветер западного и северо-западного направления ночью будет дуть со скоростью 4 — 9 метров в секунду, а днем 6 — 11, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +19 — +21 градус, а днем станет жарко — до +30 — +32.
В Ростовской области оба дня на небе будет держаться переменная облачность.
В субботу существенных осадков ждать не стоит. Ветер задует с северо-запада и разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +15 — +20, а местами по области всего до +11 градусов, а днем до +28 — +33.
В ночь на воскресенье, 11 августа, обойдется без существенных осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западного и северо-западного направления будет дуть со скоростью 4 — 9 метров в секунду ночью и 6 — 11 метров в секунду днем, а местами при грозе — до 12 — 14. В ночные часы температура воздуха составит +17 — +22 градуса, местами похолодает до +13, а днем потеплеет до +26 — +31, по югу региона стоит ждать все 35 градусов летнего зноя.