Топ самых аварийных дорог назвали в Иркутской области

Также в ГИБДД озвучили статистику по наказаниям за превышение скорости: с января по июль автоматические дорожные камеры зафиксировали более миллиона таких правонарушений, автомобилистам выписали штрафов на 580 миллионов рублей. Для борьбы с травматизмом и гибелью людей на дорогах Иркутская область присоединилась к федеральной социальной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности». До 1 сентября ежедневно с 9 до 17 часов на 6 АЗС областного центра команда проекта и сотрудники ГАИ будут проверять знания водителей о факторах риска при несоблюдении разрешённой скорости. За правильные ответы подарят брендированную продукцию.