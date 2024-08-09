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Топ самых аварийных дорог назвали в Иркутской области

Из-за несоблюдения скоростного режима происходит каждое пятое ДТП.

Источник: Freepik

В Иркутской области из-за превышения скорости и её несоответствия дорожным условиям происходит каждое пятое ДТП с пострадавшими, сообщили irk.aif.ru в ГИБДД республики.

С начала года таких аварий зарегистрировано уже 236, в них погибли 46 взрослых и 3 детей, травмы получили 243 и 47 соответственно.

Чаще всего ДТП из-за несоблюдения скоростного режима происходят на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал», а также на региональных дорогах в Иркутске, Иркутском, Усольском и Черемховском районах.

Также в ГИБДД озвучили статистику по наказаниям за превышение скорости: с января по июль автоматические дорожные камеры зафиксировали более миллиона таких правонарушений, автомобилистам выписали штрафов на 580 миллионов рублей. Для борьбы с травматизмом и гибелью людей на дорогах Иркутская область присоединилась к федеральной социальной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности». До 1 сентября ежедневно с 9 до 17 часов на 6 АЗС областного центра команда проекта и сотрудники ГАИ будут проверять знания водителей о факторах риска при несоблюдении разрешённой скорости. За правильные ответы подарят брендированную продукцию.