Топ самых аварийных дорог назвали в Иркутской области

В Иркутской области из-за превышения скорости и её несоответствия дорожным условиям происходит каждое пятое ДТП с пострадавшими, сообщили irk.aif.ru в ГИБДД республики.
С начала года таких аварий зарегистрировано уже 236, в них погибли 46 взрослых и 3 детей, травмы получили 243 и 47 соответственно.
Чаще всего ДТП из-за несоблюдения скоростного режима происходят на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал», а также на региональных дорогах в Иркутске, Иркутском, Усольском и Черемховском районах.
Также в ГИБДД озвучили статистику по наказаниям за превышение скорости: с января по июль автоматические дорожные камеры зафиксировали более миллиона таких правонарушений, автомобилистам выписали штрафов на 580 миллионов рублей. Для борьбы с травматизмом и гибелью людей на дорогах Иркутская область присоединилась к федеральной социальной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности». До 1 сентября ежедневно с 9 до 17 часов на 6 АЗС областного центра команда проекта и сотрудники ГАИ будут проверять знания водителей о факторах риска при несоблюдении разрешённой скорости. За правильные ответы подарят брендированную продукцию.