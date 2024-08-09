Ушел под воду, но обещал вернуться: мощные осадки обрушились утром 9 августа на Хабаровск

На улице словно наступил апокалипсис — налетели черные тучи, солнце скрылось в течение нескольких минут. Кто-то успел добежать до укрытия, кому-то повезло меньше. На улице Большая в некоторых магазинах выключился свет. В центре города лампочки «моргали», но электросети с нагрузкой справились. Сообщений о серьезных аварийных ситуациях не поступало. Но не исключено, что они могут возникнуть. Для местных жителей, которые в это время находились в пути, это стало настоящим испытанием. На дорогах вмиг образовались пробки.