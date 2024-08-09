Ушел под воду, но обещал вернуться: мощные осадки обрушились утром 9 августа на Хабаровск

Непогода застала жителей Хабаровска врасплох утром 9 августа. Мощные осадки обрушились на улицы города, затруднив движение автомобилистам и пешеходам и заставив людей корректировать свои планы. Город буквально начал уходить под воду, бульвары и некоторые улицы стали напоминать Венецию. Редакция «КП» следит за обстановкой, подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На улице словно наступил апокалипсис — налетели черные тучи, солнце скрылось в течение нескольких минут. Кто-то успел добежать до укрытия, кому-то повезло меньше. На улице Большая в некоторых магазинах выключился свет. В центре города лампочки «моргали», но электросети с нагрузкой справились. Сообщений о серьезных аварийных ситуациях не поступало. Но не исключено, что они могут возникнуть. Для местных жителей, которые в это время находились в пути, это стало настоящим испытанием. На дорогах вмиг образовались пробки.
«Темно, вода с неба рекой! Дворники не успевали убирать, вообще ничего не видно, ехали километров 30−35 по проспекту 60-летия. Вот все ямы, которые там есть — полные воды. Я их собрал все, потому что было не видно, куда едешь. Даже домой приехал — во дворе сплошная река», — рассказал редакции «КП» Олег, автолюбитель из Хабаровска.
Погода в Хабаровске очень переменчива в последние дни — то солнце, то тучи и ливни. Прогнозы на смартфонах не успевают обновляться и не помогают сориентироваться. Тем не менее, некоторые хабаровчане находят даже плюсы в таких капризах природы.
«Кайф, прохлада и волшебные тучи», — поделилась с «КП» — Хабаровск Марина, местная жительница.
По информации метеорологов, во второй половине дня кратковременные дожди еще ожидаются. Но какой силы они будут, остается только догадываться.