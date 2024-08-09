Бывшего главу поселка Юрты осудили за взятку в Тайшете

Экс-главе Юртинского муниципального образования вынесли обвинительный приговор. Было установлено, что мужчина, находясь в служебном кабинете, получил предложение, в котором предлагалась помощь в решении вопроса по оформлению прав собственности на нежилое здание. Здание фактически было бесхозным, но законом официально это признано не было. Об этом КП-Иркутск сообщили в Тайшетском городском суде.
— Позднее были оформлены документы, в которых нежилое здание переходило в руки близкого родственника того человека, который предлагал взятку, — рассказывают в пресс-службе суда.
Во время рассмотрения дела обвиняемый полностью признал свою вину. Его хотели условно лишить свободы с испытательным сроком на четыре года. Также он должен был выплатить штраф в размере двукратной суммы взятки. Ему было бы запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет. Но приговор так и не вступил в законную силу. Однако прокурор, не согласившись с приговором, подал апелляцию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Маркова Иркутского района неизвестные оформили участки на физлицо без его согласия.