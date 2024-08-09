Бывшего главу поселка Юрты осудили за взятку в Тайшете

Во время рассмотрения дела обвиняемый полностью признал свою вину. Его хотели условно лишить свободы с испытательным сроком на четыре года. Также он должен был выплатить штраф в размере двукратной суммы взятки. Ему было бы запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет. Но приговор так и не вступил в законную силу. Однако прокурор, не согласившись с приговором, подал апелляцию.