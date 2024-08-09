Движение трамваев № 4 и 4а приостановят с 9 по 12 августа в Иркутске

С 19:00 9 августа до 8:00 12 августа в Иркутске приостановят движение трамваев № 4 и 4а. Общественный транспорт передвигается по маршрутам «Центральный рынок — улица Братская» и «улица Братская — Ж/д вокзал». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
— Данные меры связаны с проведением плановых земляных работ по строительству теплового луча в предместье Рабочем, — рассказали в пресс-службе администрации.
Работы будут проводиться на пересечении улиц Баррикад и Юлиуса Фучика, а также на улице Напольной и Щедрина. Поэтому жителям Иркутска рекомендуют заранее обдумать свой маршрут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение по мосту через реку Белая в Усольском районе возобновят 15 сентября. Там на двух полосах обновляют проезжую часть. Все работы хотят планируют завершить досрочно.