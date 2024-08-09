Колумбус
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение трамваев № 4 и 4а приостановят с 9 по 12 августа в Иркутске

На участках проведут плановые земельные работы.

Источник: Комсомольская правда

С 19:00 9 августа до 8:00 12 августа в Иркутске приостановят движение трамваев № 4 и 4а. Общественный транспорт передвигается по маршрутам «Центральный рынок — улица Братская» и «улица Братская — Ж/д вокзал». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.

— Данные меры связаны с проведением плановых земляных работ по строительству теплового луча в предместье Рабочем, — рассказали в пресс-службе администрации.

Работы будут проводиться на пересечении улиц Баррикад и Юлиуса Фучика, а также на улице Напольной и Щедрина. Поэтому жителям Иркутска рекомендуют заранее обдумать свой маршрут.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение по мосту через реку Белая в Усольском районе возобновят 15 сентября. Там на двух полосах обновляют проезжую часть. Все работы хотят планируют завершить досрочно.