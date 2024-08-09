Движение трамваев № 4 и 4а приостановят с 9 по 12 августа в Иркутске

С 19:00 9 августа до 8:00 12 августа в Иркутске приостановят движение трамваев № 4 и 4а. Общественный транспорт передвигается по маршрутам «Центральный рынок — улица Братская» и «улица Братская — Ж/д вокзал». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.