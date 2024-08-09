Сегодня в Омской области будет прохладно и дождливо

Кратковременные дожди, грозы и прохлада ждут омичей в последний день рабочей недели. О том, какая будет погода в Омске 9 августа 2024, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Днем термометр покажет от +17 до +22 градусов. Местами по Омской области ожидаются гроза и кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный со скоростью до 12 метров в секунду. В отдельных районах порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.
На выходных существенных изменений в погоде не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит от +7 до +13, а днем — от +16 до +22 градусов. Осадки в виде дождя сохранятся.