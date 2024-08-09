Сегодня в Омской области будет прохладно и дождливо

Днем термометр покажет от +17 до +22 градусов. Местами по Омской области ожидаются гроза и кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный со скоростью до 12 метров в секунду. В отдельных районах порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.