Голый мужчина гулял ночью по улицам в центре Перми

Последнее время появление голых людей на улицах в Пермском крае — частая картина. Как ранее рассказывал сайту perm.aif.ru главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Пермского края, зам. главного врача Пермского краевого клинического наркодиспансера Григорий Козюков, такое поведение людей может быть связано с употреблением наркотических средств. По словам эксперта, при приёме психостимуляторов, особенно при передозировке, люди начинают оголяться из-за спровоцированного патологического возбуждения.