Голый мужчина гулял ночью по улицам в центре Перми

Очевидцы сообщают о голом мужчине, который гулял ночью по улицам в центре Перми.
Информация об эксгибиционисте появилась в телеграм-канале ЧП Пермь | новости. Очевидцы сфотографировали голого мужчина на перекрёстке улиц Куйбышева и Екатерининской. Он стоял возле аптеки. Второй кадр сделан неподалёку, возле круглосуточного магазина на улице Екатерининской. Рядом находятся торговые центры «Колизей».
На одном из фото с голым мужчиной видны прохожие: пара стоит прямо напротив него возле аптеки, чуть дальше видна компания молодых людей. Информации о том, что странный пермяк вёл себя неадекватно, нет.
Последнее время появление голых людей на улицах в Пермском крае — частая картина. Как ранее рассказывал сайту perm.aif.ru главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Пермского края, зам. главного врача Пермского краевого клинического наркодиспансера Григорий Козюков, такое поведение людей может быть связано с употреблением наркотических средств. По словам эксперта, при приёме психостимуляторов, особенно при передозировке, люди начинают оголяться из-за спровоцированного патологического возбуждения.