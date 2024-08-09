Колумбус
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кунгурский округ с начала года посетили более 184 тысяч туристов

Самыми популярными местами для посещений стали Белогорский монастырь и Кунгурская ледяная пещера.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжает расти туристический поток. Популярностью у туристов пользуется не только Пермь, но и территории региона. Кунгурский округ с начала 2024 года посетили уже 184,3 тыс. туристов, что на 12,3% больше аналогичного периода прошлого года.

В администрации Кунгурского муниципального округа рассказали, традиционно популярностью у гостей пользуется Кунгурская ледяная пещера, Белогорский монастырь, музеи округа и частные семейные мастерские.

Туристов также привлекают множество событийных мероприятий. В этом году уже состоялось 11 событий в самом Кунгуре и сельских территориях округа — Усть-Турке, Насадке, Калинино, Быме, Бажуках, Зарубино.

На фестивале «Свет Белогорья» Надежда Кадышева выступит с мужем и сыном. Крупнейший фестиваль православной культуры пройдет 17 августа в Пермском крае.

туризм и отдых