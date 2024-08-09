Кунгурский округ с начала года посетили более 184 тысяч туристов

В Пермском крае продолжает расти туристический поток. Популярностью у туристов пользуется не только Пермь, но и территории региона. Кунгурский округ с начала 2024 года посетили уже 184,3 тыс. туристов, что на 12,3% больше аналогичного периода прошлого года.
В администрации Кунгурского муниципального округа рассказали, традиционно популярностью у гостей пользуется Кунгурская ледяная пещера, Белогорский монастырь, музеи округа и частные семейные мастерские.
Туристов также привлекают множество событийных мероприятий. В этом году уже состоялось 11 событий в самом Кунгуре и сельских территориях округа — Усть-Турке, Насадке, Калинино, Быме, Бажуках, Зарубино.
На фестивале «Свет Белогорья» Надежда Кадышева выступит с мужем и сыном. Крупнейший фестиваль православной культуры пройдет 17 августа в Пермском крае.