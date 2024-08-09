Кунгурский округ с начала года посетили более 184 тысяч туристов

В Пермском крае продолжает расти туристический поток. Популярностью у туристов пользуется не только Пермь, но и территории региона. Кунгурский округ с начала 2024 года посетили уже 184,3 тыс. туристов, что на 12,3% больше аналогичного периода прошлого года.