Духота и дожди — ничего нового: синоптики рассказали, какой будет погода на грядущих выходных

В который раз Хабаровск оказывается в эпицентре гуляющих по краю циклонов. Эти выходные не станут исключением. Хотя ненадолго город все-таки увидит солнце и даже почувствует «вкус» лета. Какой будет погода в Хабаровске
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
На выходных Хабаровск ждет переменчивая погода. В ночь на субботу пройдет короткий, но достаточно сильный дождь. Большую часть дня небо будет затянуто легкими тучами. В первую половину дня воскресенья сильных ливней тоже не предвидится.
«Только вечером в воскресенье не исключен небольшой дождь», — уточнили «КП» — Хабаровск" в Дальневосточном УГМС.
На выходных температура в Хабаровске будет держаться на отметках +15…+17 ночью и +23…+26 днем.
ПОГОДА НА ВЫХОДНЫХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Дожди будут «гулять» по региону в течение всех выходных. Апокалипсиса, конечно, не будет, но кратковременные осадки затронут практически всю территорию края. Особенно высокая вероятность ливней будет по ночам.
Средняя температура в крае составит 22−28 градусов днем и 14−19 градусов ночью.