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Духота и дожди — ничего нового: синоптики рассказали, какой будет погода на грядущих выходных

Пасмурную погоду пообещали Хабаровску и краю 10—11 августа.

Сейчас в Колумбусе: +23° 3 м/с 90% 736 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

В который раз Хабаровск оказывается в эпицентре гуляющих по краю циклонов. Эти выходные не станут исключением. Хотя ненадолго город все-таки увидит солнце и даже почувствует «вкус» лета. Какой будет погода в Хабаровске 10—11 августа 2024 года — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 10—11 АВГУСТА 2024

На выходных Хабаровск ждет переменчивая погода. В ночь на субботу пройдет короткий, но достаточно сильный дождь. Большую часть дня небо будет затянуто легкими тучами. В первую половину дня воскресенья сильных ливней тоже не предвидится.

«Только вечером в воскресенье не исключен небольшой дождь», — уточнили «КП» — Хабаровск" в Дальневосточном УГМС.

На выходных температура в Хабаровске будет держаться на отметках +15…+17 ночью и +23…+26 днем.

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Дожди будут «гулять» по региону в течение всех выходных. Апокалипсиса, конечно, не будет, но кратковременные осадки затронут практически всю территорию края. Особенно высокая вероятность ливней будет по ночам.

Средняя температура в крае составит 22−28 градусов днем и 14−19 градусов ночью.