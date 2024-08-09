Духота и дожди — ничего нового: синоптики рассказали, какой будет погода на грядущих выходных

В который раз Хабаровск оказывается в эпицентре гуляющих по краю циклонов. Эти выходные не станут исключением. Хотя ненадолго город все-таки увидит солнце и даже почувствует «вкус» лета. Какой будет погода в Хабаровске 10—11 августа 2024 года — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".