Театр на Таганке открыл сезон спектаклем — рок-концертом «Желтая стрела»

Театр на Таганке в Москве одним из первых открыл новый сезон. На Сцене на Факельном (бывший театр «АпАРТе») состоялась премьера нового спектакля «Желтая стрела» постановщика Анны Закусовой, которая предлагает взглянуть на экзистенциальную историю о вечном поиске своего места в жизни через призму пластического театра, рок-концерта и стендап-шоу.
Открытая к театральным экспериментам площадка на улице Александра Солженицына кажется идеальным местом для метафор Виктора Пелевина: спектакль поставлен по мотивам ранней повести писателя.
Сюжет спектакля бережно следует первоисточнику: главный герой — молодой человек по имени Андрей — просыпается в поезде «Желтая стрела», несущемся куда-то без остановок. Без остановок идет и сам спектакль — это путешествие длиной в один час и три минуты.
Анна Закусова прежде всего — режиссер балета и хореограф. «Желтая стрела» — ее второй спектакль в Театре на Таганке. В 2023 году на Сцене на Факельной состоялась премьера постановки Закусовой «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова.
Как в первом случае, экзистенциальную и местами инфернальную повесть режиссер превратила в пластический театр: лучше всего о метафорах и смыслах Пелевина говорить на языке тела. Диалоги при этом никуда не делись, их даже больше, чем в других спектаклях Закусовой.
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Полет «Желтой стрелы»: Таганка выпустила спектакль — рок-концерт.