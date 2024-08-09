Театр на Таганке открыл сезон спектаклем — рок-концертом «Желтая стрела»

Как в первом случае, экзистенциальную и местами инфернальную повесть режиссер превратила в пластический театр: лучше всего о метафорах и смыслах Пелевина говорить на языке тела. Диалоги при этом никуда не делись, их даже больше, чем в других спектаклях Закусовой.