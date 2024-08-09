Эксперт Шихов анонсировал отсутствие дождей в выходные в Пермском крае

«Несмотря на его ослабление, осадков до конца недели не ожидается, за исключением возможно юго-западных районов в воскресенье. Температура воздуха в дневные часы ожидается в пределах +17…+20°, но по востоку ожидается еще на 1−2° прохладнее», — рассказал Андрей Шихов.