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Эксперт Шихов анонсировал отсутствие дождей в выходные в Пермском крае

Ночью в регионе будет холодно.

Сейчас в Колумбусе: +25° 4 м/с 83% 736 мм рт. ст. +22°
Источник: Аргументы и факты

Эксперт, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов анонсировал отсутствие дождей в выходные в Пермском крае.

Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Опасные погодные явления». По словам специалиста, в ближайшие трое суток, то есть до 11 августа, погоду в регионе будет определять северный циклон.

«Несмотря на его ослабление, осадков до конца недели не ожидается, за исключением возможно юго-западных районов в воскресенье. Температура воздуха в дневные часы ожидается в пределах +17…+20°, но по востоку ожидается еще на 1−2° прохладнее», — рассказал Андрей Шихов.

Как уточняет эксперт, ночами в Пермском крае установится холодная погода. Температура воздуха может опуститься до +6…+11°, на востоке края — до +3…+5°.

«Это на 2−4° холоднее климатической нормы», — пояснил Андрей Шихов.