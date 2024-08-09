Эксперт Шихов анонсировал отсутствие дождей в выходные в Пермском крае

Эксперт, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов анонсировал отсутствие дождей в выходные в Пермском крае.
Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Опасные погодные явления». По словам специалиста, в ближайшие трое суток, то есть до 11 августа, погоду в регионе будет определять северный циклон.
«Несмотря на его ослабление, осадков до конца недели не ожидается, за исключением возможно юго-западных районов в воскресенье. Температура воздуха в дневные часы ожидается в пределах +17…+20°, но по востоку ожидается еще на 1−2° прохладнее», — рассказал Андрей Шихов.
Как уточняет эксперт, ночами в Пермском крае установится холодная погода. Температура воздуха может опуститься до +6…+11°, на востоке края — до +3…+5°.
«Это на 2−4° холоднее климатической нормы», — пояснил Андрей Шихов.