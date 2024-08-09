Хабаровск ждут два дня адских магнитных бурь подряд: когда наступят

Наиболее сильно последствия от высокой солнечной активности ощутят метеозависимые горожане, которые могут испытывать головные боли, нарушения сердечного ритма и другие неприятные симптомы. В повышенной категории риска — пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано снизить физическую активность до минимума, избегать употребления алкоголя и тяжёлой пищи.