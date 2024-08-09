Хабаровск ждут два дня адских магнитных бурь подряд: когда наступят

На предстоящих выходных Хабаровск накроет геомагнитный шторм, который будет длиться два дня подряд. Соответствующий прогноз появился на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
По данным астрофизиков, магнитные бури в краевой столицы начнутся уже сегодня ночью и выйдут на пик около 9 часов утра в субботу, 10 августа. Максимальная интенсивность волнений составит 6,5 баллов, что выше уровня G2 «Средняя буря». Ближе к вечеру магнитосфера успокоится.
В воскресенье, 11 августа, магнитная буря ударит по городу уже с 6 часов утра и будет находиться на «красном» уровне более полусуток. В 6 часов вечера активность спадёт до «зелёного». В понедельник, 12 августа, обстановка ожидается спокойной.
Наиболее сильно последствия от высокой солнечной активности ощутят метеозависимые горожане, которые могут испытывать головные боли, нарушения сердечного ритма и другие неприятные симптомы. В повышенной категории риска — пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано снизить физическую активность до минимума, избегать употребления алкоголя и тяжёлой пищи.