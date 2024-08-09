Работающим пенсионерам в Омской области начнут индексировать пенсии с 2025 года

Предполагается, что пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут повышаться с учетом годовой инфляции, как и у неработающих. С 2016 года времени пенсии омичам, которые работают, не индексируют. «Самим гражданам не нужно предпринимать никаких действий в связи с этим и куда-либо обращаться. Отделение СФР по Омской области проводит все плановые индексации выплат автоматически», — отметили в ведомстве.