Работающим пенсионерам в Омской области начнут индексировать пенсии с 2025 года

Омским работающим пенсионерам начнут индексировать пенсии с 2025 года. Индексация затронет 95 тыс. работающих омичей пенсионного возраста. Об этом сообщили в отделение Соцфонда России по Омской области.
Предполагается, что пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут повышаться с учетом годовой инфляции, как и у неработающих. С 2016 года времени пенсии омичам, которые работают, не индексируют. «Самим гражданам не нужно предпринимать никаких действий в связи с этим и куда-либо обращаться. Отделение СФР по Омской области проводит все плановые индексации выплат автоматически», — отметили в ведомстве.
Ранее мы писали, что мошенники начали красть личные данные омичей, обещая увеличить размер пенсии.