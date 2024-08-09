Два трамвайных маршрута не будут ходить в центре Иркутска до 12 августа

С 19 часов пятницы 9 августа до 8 утра понедельника 12-го в центре не будут курсировать трамваи № 4 «Ц. Рынок — ул. Братская» и № 4а «ул. Братская — Ж/д вокзал». Это необходимо так как на путях идут работы по строительству теплового луча в предместье Рабочее. Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, что для реконструкции напорного трубопровода до 31 октября ограничат проезд по участку улицы Ширямова.