Платная парковка во Владивостоке на время будет бесплатной

В «Цифровом Приморье» подтвердили, что технический сбой будут устранять в течение дня. Поэтому в пятницу, 9 августа, парковки бесплатные. Оплатить место нельзя ни через приложение, ни через терминал. Сотрудники парковок также не будут просить людей оплатить место.