Платная парковка во Владивостоке на время будет бесплатной

Платные парковки во Владивостоке временно не будут взымать деньги с автомобилистов, штрафов также не последует. Такое решение приняли в связи со системным сбоев, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
В «Цифровом Приморье» подтвердили, что технический сбой будут устранять в течение дня. Поэтому в пятницу, 9 августа, парковки бесплатные. Оплатить место нельзя ни через приложение, ни через терминал. Сотрудники парковок также не будут просить людей оплатить место.
Ранее «КП» писала о массовом ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель фуры врезался во впереди стоящий автомобиль, произошла вереница столкновений. Всего в аварии приняли участие 12 транспортных средств.