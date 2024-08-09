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Платная парковка во Владивостоке на время будет бесплатной

Автомобилисты не смогут расплатиться из-за сбоя в системе.

Источник: Комсомольская правда

Платные парковки во Владивостоке временно не будут взымать деньги с автомобилистов, штрафов также не последует. Такое решение приняли в связи со системным сбоев, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».

В «Цифровом Приморье» подтвердили, что технический сбой будут устранять в течение дня. Поэтому в пятницу, 9 августа, парковки бесплатные. Оплатить место нельзя ни через приложение, ни через терминал. Сотрудники парковок также не будут просить людей оплатить место.

Ранее «КП» писала о массовом ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель фуры врезался во впереди стоящий автомобиль, произошла вереница столкновений. Всего в аварии приняли участие 12 транспортных средств.