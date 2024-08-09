Более высокая зарплата мотивирует жителей Иркутской области к переезду

Самой частой причиной переезда для жителей Иркутской области является поиск более оплачиваемой работы. Так 87% опрошенных работающих людей заявили, что они думают о переезде именно по этой причине. По большей части в гонке за прибылью участвуют юристы (98% опрошенных людей), а также ИТ-специалисты и строители (по 96%). Об этом сообщили специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.
Также 68% опрошенных жителей Иркутской области хотят найти место, где наиболее развито качество городской среды. Это касается инфраструктуры, озеленения, безопасности и других факторов. За это проголосовали представители такие сфер как: «Информационные технологии» (77%), «Маркетинг, реклама, PR» (74%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (73%).
— На третьем месте — более доступное жилье в месте для переезда (51%), что наиболее значимо для специалистов из направлений «Туризм, гостиницы, рестораны» (52% из них), «Рабочий персонал» (50%) и «Розничная торговля» (49%), — рассказали в hh.ru.
Еще одной причиной стала возможность карьерного роста. 47% опрошенных людей считают, что переезд — это прекрасная возможность для самореализации. Проголосовали за это представители сферы продаж (59%) и топ-менеджеры (57%). Для 38% людей переезд в другой город — это возможность принять участие в значимых для страны проектах и стимул начать жизнь с чистого листа. 35% жителей привлекает более качественный и разнообразный досуг. Самыми невесомыми причинами стали повод для знакомства с новыми людьми (9%) и возможность быстро вырасти внутри компании (6%).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе досрочно завершили ремонт дороги на «Шаманку».