Более высокая зарплата мотивирует жителей Иркутской области к переезду

Еще одной причиной стала возможность карьерного роста. 47% опрошенных людей считают, что переезд — это прекрасная возможность для самореализации. Проголосовали за это представители сферы продаж (59%) и топ-менеджеры (57%). Для 38% людей переезд в другой город — это возможность принять участие в значимых для страны проектах и стимул начать жизнь с чистого листа. 35% жителей привлекает более качественный и разнообразный досуг. Самыми невесомыми причинами стали повод для знакомства с новыми людьми (9%) и возможность быстро вырасти внутри компании (6%).