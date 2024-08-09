Два округа Омска останутся без воды почти на сутки в следующий понедельник

Жители Советского и Кировского округов Омска останутся без холодной воды на полдня в понедельник, 12 августа. Об отключениях воды из-за работ на сетях водоснабжения предупредили в омском водоканале. С 09:30 до 24:00 часов 12 августа без воды останутся жители Старого Кировска. Под отключение попадают следующие дома:
п. Магистральный;
Жилые дома п. Новостройка;
Ул. 2-я, 3-я, 4-я Лузинские;
Ул. 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Москаленские;
Жилые дома ул. Семиреченская, 132,134,136,138,97а, 97к.6, 101, 130, 130А, 132Б;
Новостройка, 9, 20б, 20/1, 20А, 35, 51;
Водоразборные колонки п. Новостройка;
Водопроводная насосная станция 414 п. Новостройка;
СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард»;
Ул. Семиреченская, 132А. В этот день с 10:00 до 20:00 часов у дома ул. Мельничная, 132−134 будет работать машина с питьевой водой.
С 10:00 до 23:00 часов холодное водоснабжение будет отключено в двух десятках домов в Нефтяниках:
Пр. Культуры, 2, 4, 4Б;
Пр. Мира, 19, 19/2, 23Б, 25В;
Ул. Андрианова, 1, ⅓, 2, 4, 6;
Бульвар Петухова, 1, 3, 5.