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Два округа Омска останутся без воды почти на сутки в следующий понедельник

Отключения воды затронут Нефтяники и Старый Кировск.

Источник: Комсомольская правда

Жители Советского и Кировского округов Омска останутся без холодной воды на полдня в понедельник, 12 августа. Об отключениях воды из-за работ на сетях водоснабжения предупредили в омском водоканале. С 09:30 до 24:00 часов 12 августа без воды останутся жители Старого Кировска. Под отключение попадают следующие дома:

п. Магистральный;

Жилые дома п. Новостройка;

Ул. 2-я, 3-я, 4-я Лузинские;

Ул. 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Москаленские;

Жилые дома ул. Семиреченская, 132,134,136,138,97а, 97к.6, 101, 130, 130А, 132Б;

Новостройка, 9, 20б, 20/1, 20А, 35, 51;

Водоразборные колонки п. Новостройка;

Водопроводная насосная станция 414 п. Новостройка;

СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард»;

Ул. Семиреченская, 132А. В этот день с 10:00 до 20:00 часов у дома ул. Мельничная, 132−134 будет работать машина с питьевой водой.

С 10:00 до 23:00 часов холодное водоснабжение будет отключено в двух десятках домов в Нефтяниках:

Пр. Культуры, 2, 4, 4Б;

Пр. Мира, 19, 19/2, 23Б, 25В;

Ул. Андрианова, 1, ⅓, 2, 4, 6;

Бульвар Петухова, 1, 3, 5.