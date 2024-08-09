Два округа Омска останутся без воды почти на сутки в следующий понедельник

Жители Советского и Кировского округов Омска останутся без холодной воды на полдня в понедельник, 12 августа. Об отключениях воды из-за работ на сетях водоснабжения предупредили в омском водоканале. С 09:30 до 24:00 часов 12 августа без воды останутся жители Старого Кировска. Под отключение попадают следующие дома: