На МЦД-4 временно изменится расписание движения поездов

В августе по выходным дням будет меняться расписание движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) «Калужско-Нижегородский». Новый график будут вводить с 22:35 пятницы до 22:35 воскресенья с 9 по 11, с 16 по 18, с 23 по 25 августа.
В эти дни на Калужском направлении часть поездов отменят, а у некоторых изменится перечень остановок. Интервалы движения оставшихся будут составлять от 30 минут до полутора часов. Часть составов проследует укороченными маршрутами от станций Солнечная и Переделкино и до них. При этом движение поездов до Киевского вокзала сохранится в полном объеме.
На центральном участке от станции Минская до Площади Трех Вокзалов часть поездов отменят, а интервалы движения оставшихся увеличат до 50 минут.
На Нижегородском направлении также отменят некоторые составы. Интервалы движения увеличатся до 20 минут. Часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до станций Площадь Трех Вокзалов и Минская.
В период ограничений специалисты будут ремонтировать инфраструктуру между станциями Солнечная, Очаково и Поклонная. Для этого закроют один из путей на участке между Поклонной и Солнечной. Поезда Московских центральных диаметров будут следовать по пути в центр.
Полное расписание пригородных и городских поездов можно найти в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика. Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее.