На МЦД-4 временно изменится расписание движения поездов

В эти дни на Калужском направлении часть поездов отменят, а у некоторых изменится перечень остановок. Интервалы движения оставшихся будут составлять от 30 минут до полутора часов. Часть составов проследует укороченными маршрутами от станций Солнечная и Переделкино и до них. При этом движение поездов до Киевского вокзала сохранится в полном объеме.