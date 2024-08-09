Омичам рассказали, почему люди становятся интровертами и как с этим жить

«На самом деле интроверты очень интересные и творческие люди, которым, действительно, необходимо быть более социальными, например, чтобы закрыть необходимые потребности. Поэтому нужно смотреть именно на то, что важно людям, что бы они хотели получить. Конечно, они не будут проявляться явно и активно — это не их история. Всегда есть различные моменты, которые будут людей пугать», — говорит Майя Андрияничева.