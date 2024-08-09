Омичам рассказали, почему люди становятся интровертами и как с этим жить

Психолог Майя Андрияничева рассказала ТСН24 о том, с какими трудностями сталкиваются интроверты, почему некоторые люди предпочитают одиночество шумной компании, и что делать, если боязнь общения мешает жить.
Специалист напоминает, что интровертами считают людей, которые не очень любят взаимодействовать с окружающими. Их считают закрытыми и некоммуникабельными. Таким людям нужно гораздо меньше общения, чем экстравертам.
«На самом деле, именно опыт с нехорошим, токсичным общением может сформировать у людей мнение, что общение — это плохо. Есть такое выражение, интроверт — это просто человек, который не нашёл ещё с кем общаться. То есть это не какая-то патология, а тревожное прошлое, которое рисует такое же тревожное будущее. Поэтому сознательно эти люди не идут в какую-то глубокую историю взаимодействия», — рассказывает психолог.
Майя Андрияничева уверяет, что некоторые люди становятся интровертами по разным причинам:
чувство спокойствия и безопасности; люди могут думать, что с ними или окружающими что-то не так, из-за чего взаимодействие вызывает только напряжение; нежелание вести себя открыто с окружающими.
На такие установки, добавляет психолог, может влиять воспитание, а также опыт взаимодействия с людьми. В случае, если люди испытывают тревогу по поводу социальной активности, это лучше обсуждать и прорабатывать со специалистом.
«На самом деле интроверты очень интересные и творческие люди, которым, действительно, необходимо быть более социальными, например, чтобы закрыть необходимые потребности. Поэтому нужно смотреть именно на то, что важно людям, что бы они хотели получить. Конечно, они не будут проявляться явно и активно — это не их история. Всегда есть различные моменты, которые будут людей пугать», — говорит Майя Андрияничева.
По словам эксперта, сложности в общении могут быть разными: кому-то тяжело раскрепоститься, кто-то испытывает тревогу от общения в целом, а некоторые и вовсе не хотят ни с кем взаимодействовать. Работа будет индивидуальной и зависеть от причины конкретного человека.
«Важно понимать, всё, что касается общения, это не черта характера, она не зависит от типа личности. Это навык, его можно развивать. Собственно, это делается и для интровертов, в том числе в психотерапии, чтобы им было комфортно существовать именно так, как бы они хотели», — заключила психолог.