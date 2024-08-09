Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в пятницу

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Утром и днем по западной части пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами сгустится туман. Ветер днем будет 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +22…+28°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы также могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Туман может значительно снизить видимость и затруднить движения транспорта вплоть до его полной остановки, а также увеличить количество дорожно-транспортных происшествий.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Витебске столбик термометра поднимется до отметки +24…+26°C. В этих городах сегодня будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер неустойчивый 3−8 м/с.
В Могилеве и Гомеле установится более жаркая погода: +25…+27°C и +26…+28°C соответственно. В этих областных центрах также прогнозируется переменная облачность и без дождей. Ветер неустойчивый 3−8 м/с.
В Бресте и Гродно в пятницу будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%) и возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до +22…+24°C, а в Гродно — до +23…+25°C. Ветер неустойчивый 3−8 м/с с порывами до 12 м/с.