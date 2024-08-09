Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в пятницу

В Бресте и Гродно в пятницу будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%) и возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до +22…+24°C, а в Гродно — до +23…+25°C. Ветер неустойчивый 3−8 м/с с порывами до 12 м/с.