Мэрия Владивостока нашла концессионера на обустройство Минного городка

Благоустройством парка Минного городка во Владивостоке и превращением этой территории в гигантское общественное пространство с набережной, фонтаном, мостами, торговым рядами и аттракционами займется ООО «Парк Владивосток». Постановление о заключении концессионного соглашения подписал глава города Константин Шестаков, сообщает ИА PrimaMedia.
Учредители ООО «Парк Владивосток» уже имеют опыт в эксплуатации парков культуры и отдыха, а также тематических парков. Им принадлежит ООО «Парк Сказка» — один из крупнейших парков развлечений в Москве.
Работы по «Минному городку» разбиты на два этапа.
Зона этапа № 1 «Часть коммерческого парка» должна включать: аттракционы, административное помещение, кассы, общественный туалет, предприятия общественного питания, объект, возможный к использованию в качестве многофункционального комплекса, здание лодочной станции, здание двухуровневой надземной парковки открытого типа на 200 мест и другие объекты.
Зона Этапа № 2 «Часть публичного парка» должна включать в себя фонтан, который может быть оформлен как «сухой фонтан», видовую площадку, главную сцену, павильоны, несколько мостов (видовая парящая тропа, «Западный мост», велопещеходные мосты), уличная малая сцена с трибунами, общественные туалеты и другие объекты. Планируется установить монолитную бетонную скульптуры из архитектурного бетона — объект искусства «Желудь». Обустроить площадку для выгула собак. Построить двухуровневый солярий с песчаным покрытием. Создать каскадный водослив «Нижний», террасированное берегоукрепление с местами для сидения «Верхний пруд» и набережную у «Нижнего пруда», объект исторического маршрута «Смотровая башня», представляющий собой башню, выполненную из дерева.
Добавим, что полномочия концедента по соглашению отданы управлению городской среды администрации Владивостока. Согласно документу, концедент дает концессионеру определенные финансовые гарантии, прописывая их в бюджете города.
Так, концедент выплачивает концессионеру капитальный грант и плату концедента. Капитальный грант равен 853 млн рублей.
Плата концедента, в свою очередь, состоит из инвестиционного платежа, процентного платежа и эксплуатационного платежа. Размер инвестиционного платежа равен 1,8 млрд рублей. Процентный платеж — 1 млрд рублей. Эксплуатационный платеж также разбит на несколько направлений, но в общем виде оценен в 1,65 млрд рублей на все время контракта. Общая сумма всех выплат, которые по документу берет на себя концедент, составит порядка 5,3 млрд рублей.
Напомним, концепция будущего парка Минного городка была показана на Петербургском международном экономическом форуме (18+) в июне. Планы по обновлению этого общественного пространства были представлены Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и генеральным директором ООО «ФСК Регион» Алексеем Алмазовым. Тогда говорилось, что частный инвестор готов вложить в проект порядка 3 млрд рублей — практически половину его оценочной стоимости.
Концепция включает в себя обустройство прудов, центра водных спортов, лодочной станции, видовой «парящей» тропы, главной площади, сухого фонтана, фудкорт-трибун, кафе-оранжереи, памятного камня «125 лет Владивостоку», многоуровневой парковки, исторической зоны, зон для прогулок и других объектов. Олег Кожемяко подчеркнул, что работы будут продолжены, а сроки реализации проекта — 2025−2026 годы. Подписанная концессия обязует организацию провести строительство и оборудование парка всем необходимым.