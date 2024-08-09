Мэрия Владивостока нашла концессионера на обустройство Минного городка

Зона Этапа № 2 «Часть публичного парка» должна включать в себя фонтан, который может быть оформлен как «сухой фонтан», видовую площадку, главную сцену, павильоны, несколько мостов (видовая парящая тропа, «Западный мост», велопещеходные мосты), уличная малая сцена с трибунами, общественные туалеты и другие объекты. Планируется установить монолитную бетонную скульптуры из архитектурного бетона — объект искусства «Желудь». Обустроить площадку для выгула собак. Построить двухуровневый солярий с песчаным покрытием. Создать каскадный водослив «Нижний», террасированное берегоукрепление с местами для сидения «Верхний пруд» и набережную у «Нижнего пруда», объект исторического маршрута «Смотровая башня», представляющий собой башню, выполненную из дерева.