В Уфе в дни празднования 450-летия города перекроют несколько улиц

Как уточняют в мэрии, на проспекте Октября проезд будет закрыт от Южного до Северного проезда с 1 часа ночи 30 августа до 12 часов 1 сентября. На данном участке безопасность будут обеспечивать для концерта на площади Ленина «Уфа на все времена», хэдлайнером которого выступит Олег Газманов. А также для фестивалей «Уфа — эпоха доблести и славы» и «Уфа звучит!», на которых выступят Гузель Уразова, Айдар Галимов, Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева и Полина Гагарина.