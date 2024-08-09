В Уфе в дни празднования 450-летия города перекроют несколько улиц. 30 и 31 августа в столице Башкирии ограничения движения введут в районе концертных площадок.
Как уточняют в мэрии, на проспекте Октября проезд будет закрыт от Южного до Северного проезда с 1 часа ночи 30 августа до 12 часов 1 сентября. На данном участке безопасность будут обеспечивать для концерта на площади Ленина «Уфа на все времена», хэдлайнером которого выступит Олег Газманов. А также для фестивалей «Уфа — эпоха доблести и славы» и «Уфа звучит!», на которых выступят Гузель Уразова, Айдар Галимов, Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева и Полина Гагарина.
С 13:00 31 августа до 2:00 1 сентября ограничат движение по улицам Черниковки:
— Первомайской — от Машиностроителей до Коммунаров;
— Машиностроителей — от Интернациональной до Черниковской;
— Орджоникидзе — от Машиностроителей до Хакимова.
Напомним, на площади перед дворцом культуры «Моторостроитель» 31 августа выступят Юрий Антонов и Гарик Сукачев.
Для обеспечения безопасности движения рядом с Конгресс-Холлом «Торатау», также введут ограничения — проезды будут закрыты в промежутках с 17 до 24 часов 30 и 31 августа. Проезд закроют на ул. Заки Валиди на участке от Гафури до Аксакова. Напомним, здесь пройдет VIII Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии».
Отметим, что в связи с ограничениями, изменится и схема движения общественного транспорта.