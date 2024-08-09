В Приморье увеличены размеры выплат пострадавшим при ЧС

«В этом году краевые выплаты уже получили почти все пострадавшие от ливневых дождей жители Дальнереченского городского округа. Тем, кто получил выплату за понесенный ущерб, будет произведена доплата после перерасчета», — пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.