В Приморье увеличены размеры выплат пострадавшим при ЧС

По словам главы региона, вслед за федеральным повышением выплат в Приморье подписано постановление, которое предусматривает индексацию финансовой помощи гражданам, пострадавшим во время регионального ЧС.
Так, в зависимости от ущерба, нанесенного имуществу, жители пострадавших территорий имеют право на несколько выплат:
— 15 тысяч рублей на человека при подтоплении жилого помещения на 10 сантиметров и более либо при повреждении конструктивных элементов дома (фундамент, стены, полы, перекрытия, крыша, инженерные коммуникации);
— 75 тысяч рублей на человека, если в результате ЧС частично утрачено или повреждено без возможности восстановления имущество первой необходимости;
— 150 тысяч рублей на человека при полной утрате имущества первой необходимости.
Факт утраты имущества устанавливают муниципальные комиссии при обследовании жилого помещения, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
«В этом году краевые выплаты уже получили почти все пострадавшие от ливневых дождей жители Дальнереченского городского округа. Тем, кто получил выплату за понесенный ущерб, будет произведена доплата после перерасчета», — пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.
По каждой из выплат определены сроки обращения — два месяца с даты введения режима ЧС регионального характера на территории Приморского края.
Кроме того, увеличен размер выплат и для граждан, получивших вред здоровью: в случае причинения легкого вреда здоровью 300 тысяч рублей, 600 тысяч рублей — при среднем или тяжелом вреде. С таким заявлением можно обратиться в течение года.
В случае если в семье в результате ЧС произошла утрата близкого человека, региональным законодательством также предусмотрена выплата единовременного пособия, размер которого 1,5 миллиона рублей.