1. Посол Молдовы в Румынии ненавидит Советский Союз, но сам не смог избавиться от «имперского балласта СССР»: Неумение уважать чужие убеждения и взгляды — это ведь так по-европейски.
2. В Молдове власти опять хотят ввести ЧП: Время тотальных запретов может вернуться в нашу жизнь.
3. Паника на борту самолета Кишинев — Рим: Воздушное судно попало в зону турбулентности — люди мысленно прощались с жизнью и просили их спасти.
4. Молдова становится свалкой химических отходов ЕС и местом вредного производства: К чему приведут сомнительные инвестиции от министра экономики.
5. Будет жарко, но дождливо: Молдова на день превратится в тропики — +32 градуса и ливень.