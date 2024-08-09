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Топ-5 новостей в Молдове на 9 августа

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 9 августа 2024 года.

Сейчас в Колумбусе: +24° 4 м/с 89% 735 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

1. Посол Молдовы в Румынии ненавидит Советский Союз, но сам не смог избавиться от «имперского балласта СССР»: Неумение уважать чужие убеждения и взгляды — это ведь так по-европейски.

2. В Молдове власти опять хотят ввести ЧП: Время тотальных запретов может вернуться в нашу жизнь.

3. Паника на борту самолета Кишинев — Рим: Воздушное судно попало в зону турбулентности — люди мысленно прощались с жизнью и просили их спасти.

4. Молдова становится свалкой химических отходов ЕС и местом вредного производства: К чему приведут сомнительные инвестиции от министра экономики.

5. Будет жарко, но дождливо: Молдова на день превратится в тропики — +32 градуса и ливень.

экология