Тренинг енота и кормление тигров: омичей пригласили на день рождения Большереченского зоопарка

В этом году Большереченскому зоопарку исполняется 38 лет. Это единственный сельский зоопарк в России, который был создан из маленького школьного уголка.
Программа мероприятий стартует в субботу, 17 августа. Посетители на кассе будут получать памятку с информацией о расположении локаций.
- 10:00 — начало работы интерактивных локаций. Для омичей организуют мастер-классы по рисованию и созданию сувениров, спортивные и интеллектуальные игры, а также выставочные зоны;
- 11:00 — начало работы «Вкусно-зоны»;
- 11:30 — показательное обогащение среды для медведей;
- 12:00 — концерт-поздравление сельского зоопарка;
- 12:40 — угощение гостей пирогом;
- 13:00 — тренинг енота;
- 14:00 — обогащение среды обезьян;
- 14:30 — показательное обогащение среды бегемота Кёнига с помощью арбуза;
- 15:00 — завершение работы праздничных локаций;
- 15:30 — показательное кормление тигров.
В этот день также будет действовать акция: для ровесников зоопарка вход бесплатный. Для этого нужно будет показать паспорт на кассе.