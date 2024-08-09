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Тренинг енота и кормление тигров: омичей пригласили на день рождения Большереченского зоопарка

Для ровесников зоопарка вход бесплатный.

Источник: Om1 Омск

В этом году Большереченскому зоопарку исполняется 38 лет. Это единственный сельский зоопарк в России, который был создан из маленького школьного уголка.

Программа мероприятий стартует в субботу, 17 августа. Посетители на кассе будут получать памятку с информацией о расположении локаций.

  • 10:00 — начало работы интерактивных локаций. Для омичей организуют мастер-классы по рисованию и созданию сувениров, спортивные и интеллектуальные игры, а также выставочные зоны;
  • 11:00 — начало работы «Вкусно-зоны»;
  • 11:30 — показательное обогащение среды для медведей;
  • 12:00 — концерт-поздравление сельского зоопарка;
  • 12:40 — угощение гостей пирогом;
  • 13:00 — тренинг енота;
  • 14:00 — обогащение среды обезьян;
  • 14:30 — показательное обогащение среды бегемота Кёнига с помощью арбуза;
  • 15:00 — завершение работы праздничных локаций;
  • 15:30 — показательное кормление тигров.

В этот день также будет действовать акция: для ровесников зоопарка вход бесплатный. Для этого нужно будет показать паспорт на кассе.

флора и фауна