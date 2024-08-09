Озеро Сырыткуль вышло из берегов и угрожает залить трассу из Миасса в Карабаш

Сообщается, что водоем находится в границах Ильменского заповедника в Аргаяшском районе.
«После обильных осадков под угрозой размытия оказалась искусственная насыпь, ограничивающая выход воды в сторону трассы Миасс — Карабаш. По ту сторону трассы находится село Новоандреевка. Для укрепления насыпи и минимизации ее размытия с карьера ТРУ (Тургоякского рудоуправления. — Прим. редактора) организована доставка скальника», — прокомментировали в администрации Миасса.
Исполняющий обязанности главы города Олег Буданов говорит, что на сегодняшнее утро (9 августа) проведены работы по отсыпке подъездных путей, которые оказались размыты прошедшими дождями.
«Далее с карьера ТРУ будет доставляться крупный скальник для засыпки в промытую часть насыпи с целью ее укрепления. Ситуация на контроле экстренных служб и администрации округа», — заверил чиновник.