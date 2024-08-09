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На газонах не стоять: рейд по незаконной парковке прошел в Хабаровске

Автоматические средства фотовидеофиксации зафиксировали 23 автомобиля, размещенных на озелененной территории.

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

Как известно, парковка на газонах является нарушением правил благоустройства краевой столицы. В ходе проверки 21 собственнику транспортных средств были направлены информационные листки об ответственности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Автоматические средства фотовидеофиксации зафиксировали 23 автомобиля, размещенных на озелененной территории. А сотрудники управления административно-технического контроля, в свою очередь, провели 11 профилактических бесед с нарушителями и 9 консультаций.

К нарушителям будут применены меры административного наказания, предусмотренные статьей 37.2 КоАП Хабаровского края.