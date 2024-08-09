В Перми появится интернет-ресурс о прошлом Камского водохранилища

Ученые ПГНИУ начали работу над проектом «Другие берега». Историко-просветительский проект расскажет об истории создания КамГЭС и прошлом Камского водохранилища.
Интернет-ресурс будет содержать тексты, оцифрованные документы из региональных и центральных архивов, аудиозаписи, видеоролики, фотоматериалы, схемы и карты. Документы станут свидетельством социальных и природных последствий реализации одного из крупнейших индустриальных проектов страны.
Над онлайн-проектом работают ученые историко-политологического факультета Пермского госуниверситета под руководством директора Центра публичной истории Галины Янковской.
В пресс-службе ПГНИУ пояснили, проект опирается на историко-антропологический подход к социальным аспектам истории технологий.
«Нас интересуют изменения социальных связей и практик, социально-экономические последствия изменения ландшафта затопленных и новых прибрежных территорий, следов исторической памяти и способов ее публичной репрезентации», делится замыслами научный сотрудник Центра публичной истории Даниил Ренев.
Проект «Другие берега» получил поддержку фонда «История Отечества».