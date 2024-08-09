В Перми появится интернет-ресурс о прошлом Камского водохранилища

Интернет-ресурс будет содержать тексты, оцифрованные документы из региональных и центральных архивов, аудиозаписи, видеоролики, фотоматериалы, схемы и карты. Документы станут свидетельством социальных и природных последствий реализации одного из крупнейших индустриальных проектов страны.