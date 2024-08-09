Экс-ректора ВГУЭС и бывшего акционера и гендиректора АО «Восточная верфь» Лазарева выпустили из СИЗО

Напомним, 22 марта 2024 года Геннадий Лазарев был арестован по подозрению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) до 24 мая. Следователи СК России задержали еще девять человек, которые, по версии следствия, долгое время состояли в организованном преступном сообществе. Среди задержанных — бывшие члены совета директоров АО «Восточная верфь» (возглавляемого Геннадием Лазаревым), Аркадий Фурман (также генеральный директор ЗАО «Линком») и Яна Поливода.