Экс-ректора ВГУЭС и бывшего акционера и гендиректора АО «Восточная верфь» Лазарева выпустили из СИЗО

Суд изменили меру пресечения экс-ректору ВГУЭС и бывшему акционеру и гендиректору АО «Восточная верфь» (Владивосток) Геннадию Лазареву, сообщает ИА PrimaMedia. Как удалось выяснить корреспонденту издания, это связано с состоянием здоровья подозреваемого.
В пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю уточнили, что по ходатайству следователя Приморский краевой суд избрал Лазареву меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 8 октября 2024 года. До этого он находился под стражей.
Напомним, 22 марта 2024 года Геннадий Лазарев был арестован по подозрению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) до 24 мая. Следователи СК России задержали еще девять человек, которые, по версии следствия, долгое время состояли в организованном преступном сообществе. Среди задержанных — бывшие члены совета директоров АО «Восточная верфь» (возглавляемого Геннадием Лазаревым), Аркадий Фурман (также генеральный директор ЗАО «Линком») и Яна Поливода.
Ранее сообщалось, что Фурман заключен под стражу на два месяца, а Поливода была помещена под домашний арест.