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Воронежцы пожаловались на масштабный сбой YouTube

В пятницу, 9 августа, жители Воронежской области очередной раз не смогли открыть видеосервис YouTube.

Пользователи пожаловались, что не имеют доступа к платформе ни с компьютера, ни с мобильных устройств. Серьезные сбои начались еще в четверг, 8 августа, но вчера некоторые могли открыть приложение хотя бы с телефонов.

Ранее в «Ростелекоме» пояснили, что на данный момент наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это влияет на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. По словам специалистов, проблема прячется в оборудовании, которое применяется «для кеширования и ускорения загрузки контента». Якобы причину должна исправить американская компания и обновить свою инфраструктуру для российских пользователей.

Федеральный сайт «Московского комсомольца» подчеркнул, что вину за происходящее снова никто на себя не взял.

Интернет