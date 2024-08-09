Воронежцы пожаловались на масштабный сбой YouTube

Пользователи пожаловались, что не имеют доступа к платформе ни с компьютера, ни с мобильных устройств. Серьезные сбои начались еще в четверг, 8 августа, но вчера некоторые могли открыть приложение хотя бы с телефонов.
Ранее в «Ростелекоме» пояснили, что на данный момент наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это влияет на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. По словам специалистов, проблема прячется в оборудовании, которое применяется «для кеширования и ускорения загрузки контента». Якобы причину должна исправить американская компания и обновить свою инфраструктуру для российских пользователей.
Федеральный сайт «Московского комсомольца» подчеркнул, что вину за происходящее снова никто на себя не взял.