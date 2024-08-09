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С начала года во Владивостоке появилось более 2,5 тысяч новых семей

С начала 2024 года во Владивостоке зарегистрировано 2 678 браков.

Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление записи актов гражданского состояния дальневосточной столицы.

Традиционно самыми популярными для регистрации остаются месяца с июля по октябрь. Также чаще всего молодожены планируют дату свадьбы на особенные, значимые и памятные дни.

«В 2024 году популярны “зеркальные” даты и лето не стало исключением. На 24 августа 2024 подано уже 55 заявлений. Также уже бронируют даты на 2025 год и первая “зеркальная” это 25 января», — рассказали специалисты.

Кроме того, в последние годы отмечается спрос на регистрацию брака в День семьи, любви и верности — 8 июля. В отделе ЗАГС № 1, несмотря на то, что это был понедельник, было зарегистрировано 23 пары.