В Челябинской области продлят экотропу на острове Веры

Экологическая тропа на острове Веры озера Тургояк станет длиннее. Об этом сообщили в ГБУ «ООПТ Челябинской области».
Экотропа на острове появилась в 2018 году. Однако пока маршрут не охватывает все природные достопримечательности популярного у туристов места.
«Сейчас задача — организовать посещение острова, которое будет отвечать интересам и запросам всех групп туристов, в то же время максимально сохраняя его историко-культурные и природные памятники», — пояснил и.о. директора учреждения Георгий Войтович.
Летом и осенью 2024 года на острове также оборудуют деревянные настилы и ограждения, поставят новый информационный стенд и лавку для отдыха.