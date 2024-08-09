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В Челябинской области продлят экотропу на острове Веры

На маршруте появятся деревянные настилы и ограждения.

Источник: ГБУ «ООПТ Челябинской области»

Экологическая тропа на острове Веры озера Тургояк станет длиннее. Об этом сообщили в ГБУ «ООПТ Челябинской области».

Экотропа на острове появилась в 2018 году. Однако пока маршрут не охватывает все природные достопримечательности популярного у туристов места.

«Сейчас задача — организовать посещение острова, которое будет отвечать интересам и запросам всех групп туристов, в то же время максимально сохраняя его историко-культурные и природные памятники», — пояснил и.о. директора учреждения Георгий Войтович.

Летом и осенью 2024 года на острове также оборудуют деревянные настилы и ограждения, поставят новый информационный стенд и лавку для отдыха.

туризм и отдых