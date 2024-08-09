Ученые предупредили о магнитной буре 9 и 10 августа — что ждать белорусам

Исходя из прогноза ученых следует, что магнитная буря начнется примерно после 18.00 в пятницу, 9 августа. Ее пик придется на 00.00. Что касается завершения геомагнитных колебаний, то, как предполагают специалисты, это случится около 18.00 10 августа. Уровень магнитной бури будет G2, то есть средний. Вместе с тем ученые отмечают, что еще одна магнитная буря будет в ночь с 10 на 11 августа.