У электрички «Таганрог — Ростов» появится новая остановка

Согласно опубликованной информации, железнодорожный транспорт будет останавливаться на станции Синявская в 6:35. Нововведения начнут действовать с 16 августа. Так, электричка будет выезжать из Таганрога согласно привычному расписанию — в 6:00, однако на остановке Танаис график сдвинется на минуту вперед. На конечную состав прибудет в 7:18.