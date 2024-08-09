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У электрички «Таганрог — Ростов» появится новая остановка

В маршруте электрички «Таганрог — Ростов» появится новая остановка с 16 августа.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о новой остановке у электрички «Таганрог — Ростов». Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Согласно опубликованной информации, железнодорожный транспорт будет останавливаться на станции Синявская в 6:35. Нововведения начнут действовать с 16 августа. Так, электричка будет выезжать из Таганрога согласно привычному расписанию — в 6:00, однако на остановке Танаис график сдвинется на минуту вперед. На конечную состав прибудет в 7:18.

Отметим, что жителям стоит заранее продумать свой маршрут и ознакомиться с новым расписанием.