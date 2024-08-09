Вопросы сохранения родных языков обсудили на форуме в Хабаровске

— По результатам переписи населения 2010-го и 2020 годов видно, что численность уменьшается, но я вижу и то, что растёт самосознание. Все большее количество людей, отвечая на вопросы, отмечают, что они носители своих языков, знают или хотят узнать свой родной язык. Это результат совместной деятельности правительств России, Хабаровского края, ученых и педагогов, — добавила Ирина Кравченко. Во время форума работает выставка произведений декоративно-прикладного искусства, пройдут автограф-сессии дальневосточных писателей, в их числе автора, пишущие на родных языках.