Вопросы сохранения родных языков обсудили на форуме в Хабаровске

Межрегиональный форум «Сохраняя язык, приумножаем культурное наследие народов России: перспективы развития образования в этнокультурном направлении» проходит в Хабаровске. В течение четырёх дней педагоги, преподаватели вузов и научно-исследовательских институтов, учёные, представители некоммерческих организаций и делятся опытом работы по сохранению родных языков и культурного наследия КМНС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Форум проходит в очно-дистанционном формате на площадке краевого института развития образования имени К. Д. Ушинского. Педагоги поделятся лучшими практиками по обучению родным языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также определят планы работы на предстоящий учебный год.
Важной составляющей программы станут курсы повышения квалификации для учителей родного языка. Пройдут также мастер-классы, открытые занятия, образовательные события, встречи с дальневосточными писателями, экскурсии, выставки и выступления народных коллективов.
— Форум посвящён многообразию языков России и в первую очередь коренных народов нашего края. В числе участников учёные, педагоги, практики: художники, писатели, мастера декоративно-прикладного искусства — те, кто через творчество красной нитью проводят мысль о необходимости сохранения родных языков, — рассказала Ирина Кравченко, главный специалист министерства образования и науки Хабаровского края.
Ирина Николаевна также отметила, что проблему сохранения родных языков и национальных культур обостряет сокращение численности КМНС.
— По результатам переписи населения 2010-го и 2020 годов видно, что численность уменьшается, но я вижу и то, что растёт самосознание. Все большее количество людей, отвечая на вопросы, отмечают, что они носители своих языков, знают или хотят узнать свой родной язык. Это результат совместной деятельности правительств России, Хабаровского края, ученых и педагогов, — добавила Ирина Кравченко. Во время форума работает выставка произведений декоративно-прикладного искусства, пройдут автограф-сессии дальневосточных писателей, в их числе автора, пишущие на родных языках.