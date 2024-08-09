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Главе УКС Башкирии изменили меру пресечения

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Источник: УФСБ по РБ

Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста начальнику Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства РБ» Инне Иксановой. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями при поставке медоборудования. Ущерб бюджету от действий руководителя управления оценивается в 57,5 млн рублей.

«Постановлением Советского районного суда от 8 августа в удовлетворении ходатайства следователя отказано, мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на запрет определенных действий», — проинформировали в объединенной пресс-службе судов РБ.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.