Главе УКС Башкирии изменили меру пресечения

Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста начальнику Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства РБ» Инне Иксановой. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями при поставке медоборудования. Ущерб бюджету от действий руководителя управления оценивается в 57,5 млн рублей.
«Постановлением Советского районного суда от 8 августа в удовлетворении ходатайства следователя отказано, мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на запрет определенных действий», — проинформировали в объединенной пресс-службе судов РБ.
Постановление суда в законную силу пока не вступило.