Главе УКС Башкирии изменили меру пресечения

Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста начальнику Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства РБ» Инне Иксановой. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями при поставке медоборудования. Ущерб бюджету от действий руководителя управления оценивается в 57,5 млн рублей.