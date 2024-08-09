Названы улицы, на которых омичей сегодня могут оштрафовать

Кроме того, объекты находятся на следующих автодорогах: Тюмень — Омск на территории Крутинского и Тюкалинского районов, Челябинск — Новосибирск на территории Москаленского, Исилькульского и Кормиловского районов, Омск — Тара на территории Саргатского района, Бакбасар — Полтавка на территории Азовского района, Омск — Русская Поляна на территории Омского района, а также обход Омска на территории Азовского района.