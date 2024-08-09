Отключение света в Севастополе: где в пятницу не будет электричества

«Подача электроэнергии будет временно прекращена для выполнения неотложных работ», — предупреждает предприятие.
С 08:30 до 17:30 отключения пройдут на улицах Крайняя 2−12, 3−9, Восточная 18-А, 2/1, 2, Тульская, 15-Б.
С 09:00 до 16:00 не будет света не улицах Береговая 2−24, 1−3, Инженерная балка 1−17, 2−8, 10-А, 10, 14, Эскадренная 2−10, 1−1, 10-А, 28.
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора без электричества будут ул. Городское шоссе 20, 15-А, 27-В, 27-А, 21, 25−27, ул. Привольная 4-А.
Также временно подачу электроэнергии остановят по адресам: ул. Остен-Сакена 12−30, 25-А, бул. Античный 76-Б, 42, 54−70, 80−94, 49, 1297, ул. Археологическая 29, ул. 5 км Балаклавского шоссе 42, ул. Пехотная 30, ул. Дубравная 26, 11, 19, ул. Сельская 4-Б/2, 4-А/3, 2-Б, 8-Б, 2-А, 14-А, 26/2, 2, Камышовое шоссе 1-Д, ул. Еловая 10, 8-А, 8.
Без света в пятницу будут также: шоссе Генерала Моргунова 197-А, 205-А, 155-А, 157-А, 107−11, ул. Командира Барабаша 6, 5−19, пер. 8-й Воздушной армии 6−8, 14, 1432, 1, 1609, 1724, 1727, 1728, 173, СНТ «Сапун-Гора» 1614-А, 1532, 1590, 1594−1596, 161, 37, 45, 775, 1479, 1589, 1603, 1731, ул. Владимира Папидзе 29, 33, ул. Летчицы Литвиновой 59, 1801, ул. Якова Халипа 20−22, 34, 44, 56, 11, 19, 27, пер. Шкиперский 15−17.
Обесточены будут несколько домов в селе Орлиное на улицах Урожайная, Счастливая, Родниковская, Генерала Витмера, в переулке Ровный.
Не будет электричества у некоторых абонентов по улицам Склонная, Новикова, Богдана Хмельницкого, Краснознаменная, Композиторская, в переулках Фонтанный, Новикова, Арктический, СНТ Благодатный ул. Богдана Хмельницкого, СТ «Парус-1» ул. Межгорская.
В селе Орловка также временно отключат свет в ряде домов по улицам Лазурная, Красноярская, Зеленая, Енисейская, Камская, Землянского, в переулке Багряный, тупике Прямой, Качинском шоссе.
С 09:00 до 17:00 пройдут отключения на Южнобережном шоссе 40, а также на ул. Севастопольская зона ЮБК, ОК «ДСТ “Сириус”, пос. Ласпи 53/134, ООО “Планета Детства”, мыс Сарыч, кад. 1025.
Без света в пятницу останутся база отдыха «Дельфин», база отдыха «Урочище Ласпи», база отдыха «Мыс Сарыч», пансионат «Изумруд», тур. База «Мечта», кафе «Дельфин», ООО «Магит-Д», ООО «Сарыч» — пансионат Пальмида, ООО «Ниверон», коттеджи базы отдыха ООО «ЮБС», ООО «Сервис-технология».