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Узбекистан направит Казахстану еще полмиллиарда кубометров воды

Узбекистан продолжит помогать Казахстану в части обеспечения водой для полива сельхозугодий, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, Узбекистан направит Казахстану еще 500 миллионов кубометров воды. К такой договоренности пришли министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев.

«Вся эта работа ведется для того, чтобы обеспечить потребности аграриев в южных регионах нашей страны. На сегодня наполнение Шардаринского водохранилища составляет 1,5 миллиарда кубометров, что на порядка 500 миллионов кубометров больше, чем год назад. Всего в Шардаринское водохранилище прибыло четыре миллиарда кубометров воды».

сообщили в министерстве.

Из Шардаринского водохранилища в нижнее течение реки Сырдарья направлено 4,5 миллиарда кубометров воды. Это на 1 миллиард кубометров больше, чем год назад. В Кызылкумский канал направлено более 850 миллионов кубометров воды, а более 590 миллионов кубометров — в Северное Аральское море.

«Благодаря проводимым нашей стороной переговорам и предварительному согласованию с нашими соседями графиков работы Токтогульского водохранилища и водохранилища Бахри-Точик, в казахстанскую часть межгосударственного канала “Достык” стабильно прибывает вода. Сейчас по каналу в нашу страну поступает 90 кубометров воды в секунду. Этого достаточно для обеспечения аграриев Туркестанской области поливной водой».

сообщила официальный представитель "водного" министерства Молдир Абдуалиева.

Отметим, что с 1 апреля узбекская сторона уже направила Казахстану по реке Сырдарья более 4 миллиардов кубометров воды.

экология