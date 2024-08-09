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В Пермском крае могут разрешить охоту на ворон и чаек

В Прикамье могут разрешить охоту на серых ворон, чаек и крачек. Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», соответствующий законопроект поступил в краевой парламент.

Источник: Коммерсантъ

Согласно пояснительной записке, эти виды птиц часто являются распространителями птичьего гриппа. Поэтому внесение серых ворон, чаек и крачек в реестр охотничьих ресурсов позволит регулировать их численность. Это необходимо в связи с тем, что другие профилактические мероприятия, в том числе карантин для зараженных особей, в отношении диких птиц провести невозможно.

Разрешение на охоту будет действовать только на те виды птиц, которые не входят в Красную книгу. Депутаты рассмотрят законопроект на сентябрьском пленарном заседании.

флора и фауна