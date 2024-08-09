В Пермском крае могут разрешить охоту на ворон и чаек

Согласно пояснительной записке, эти виды птиц часто являются распространителями птичьего гриппа. Поэтому внесение серых ворон, чаек и крачек в реестр охотничьих ресурсов позволит регулировать их численность. Это необходимо в связи с тем, что другие профилактические мероприятия, в том числе карантин для зараженных особей, в отношении диких птиц провести невозможно.