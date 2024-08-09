Иностранцам запретили работать в красноярских такси

«В частности, трудовых мигрантов нельзя будет привлекать к работе в легковом такси и в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах», — отметил глава региона в своем Telegram-канале. Причину такого решения он не указал. При этом господин Котюков не исключил, что подобные ограничения будут введены и в других отраслях.