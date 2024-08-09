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Иностранцам запретили работать в красноярских такси

Красноярский край вошел в число регионов, ужесточивших в 2024 году ограничения на деятельность иностранных рабочих. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Котюков. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Источник: Правительство Красноярского края

«В частности, трудовых мигрантов нельзя будет привлекать к работе в легковом такси и в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах», — отметил глава региона в своем Telegram-канале. Причину такого решения он не указал. При этом господин Котюков не исключил, что подобные ограничения будут введены и в других отраслях.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле этого года в Томской области приняты одни из самых жестких в России ограничений на работу для иностранцев. С 1 ноября им запрещено трудиться в такси, розничной торговле, гостиничном бизнесе, заниматься приготовлением пищевых продуктов.

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