Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона

По ее словам, эта природная достопримечательность входит в заповедный комплекс Карадагского заповедника. Подплывать к Золотым воротам, проплывать под ними незаконно, за это туристам грозит административный протокол и штраф в размере от 4 тысяч рублей для физлица.
В настоящее время, сказала Хижняк, и до конца года сотрудники заповедника устанавливают специальные буи, показывающие границы заповедной территории на расстоянии от 100 до 200 метров от береговой линии.
«Катера, сапы могут проходить за буями, и там можно купаться. Ближе нельзя», — сказала она.
Как подчеркнула заместитель директора, с начала активного крымского курортного сезона, то есть с середины июня этого года, на нарушителей инспекторами были составлены уже более 20 протоколов.
«Ответственность несут в том числе и те, кто вывозят туристов в эту зону», — сказала она в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
«Местные жители прекрасно знают, что на этом участке прибрежной зоны проходит акватория заповедника, что высаживаться на берег там нельзя, но, тем не менее, иногда на сап-бордах причаливают», — сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Золотые ворота — прибрежная скала в форме арки у вулканического массива Карадаг в Крыму. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей Крыма. Ранее Золотые ворота назывались Шайтан-Капу, то есть Чертовы ворота. По поверью, именно здесь находился вход в преисподнюю. Первым Шайтан-Капу нарисовал поэт Александр Пушкин во время своего крымского путешествия. По современной туристической примете, если проплыть сквозь арку ворот и загадать желание, то оно сбудется.