Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона

Золотые ворота — прибрежная скала в форме арки у вулканического массива Карадаг в Крыму. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей Крыма. Ранее Золотые ворота назывались Шайтан-Капу, то есть Чертовы ворота. По поверью, именно здесь находился вход в преисподнюю. Первым Шайтан-Капу нарисовал поэт Александр Пушкин во время своего крымского путешествия. По современной туристической примете, если проплыть сквозь арку ворот и загадать желание, то оно сбудется.