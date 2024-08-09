Известная рок-группа планирует снять клип в Новосибирске

«С большой радостью мы хотим предложить реализовать с нами уникальный проект. Как вы знаете, в этом году мы написали несколько новых композиций, и на одну из них будем снимать клип. Вы уже могли слышать ее на концертах. Песня называется “Давай пройдёмся по городу”», — пишут у себя в соцсетях ребята.