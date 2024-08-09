Известная рок-группа планирует снять клип в Новосибирске

Уже на протяжении многих лет ребята активно выступают в городе, поддерживают своих фанатов различными розыгрышами и конкурсами, а также радуют аудиторию новыми шедеврами.
Сюжетом нового клипа послужит история любви и дружбы, история простых людей и, конечно же, любимого города. Основная идея — показать, какой крутой и яркий Новосибирск!
«С большой радостью мы хотим предложить реализовать с нами уникальный проект. Как вы знаете, в этом году мы написали несколько новых композиций, и на одну из них будем снимать клип. Вы уже могли слышать ее на концертах. Песня называется “Давай пройдёмся по городу”», — пишут у себя в соцсетях ребята.
В съемках предстоящего проекта будут принимать участие ряд профессиональных актеров. Режиссером выступит выпускник академии Н. С. Михалкова Сергей Суховей. Ранее группа уже с ним сотрудничала, совместно они сняли клип на песню «Русская тоска». С более подробной информацией о грядущем событии можно ознакомиться в социальных сетях коллектива.