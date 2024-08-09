В школах Башкирии появятся новые предметы

Будет также скорректирована образовательная программа по предмету «Труд (технология)». На сегодняшний день в школах нет унифицированной программы. В рамках предмета будут как обязательные, так и вариативные модули. В число обязательных войдут модули «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». К модулям по выбору относятся «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».