В школах Башкирии появятся новые предметы

Как рассказал председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев, похожие предметы в школах есть, но учебная программа по ним будет скорректирована.
«Так, в рамках учебного предмета “Основы безопасности и защиты Родины” вводятся новые модули “Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства” и “Военная подготовка. Основы военных знаний”. Остальные модули сегодняшнего предмета “ОБЖ” остаются без изменений: в рамках нового курса дети по-прежнему будут изучать основы безопасности в быту, в общественных местах, в информационном пространстве, получать основы медицинских знаний
и т. д.».
Будет также скорректирована образовательная программа по предмету «Труд (технология)». На сегодняшний день в школах нет унифицированной программы. В рамках предмета будут как обязательные, так и вариативные модули. В число обязательных войдут модули «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». К модулям по выбору относятся «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».
«Сельские школы в рамках вариативного модуля могут преподавать основы животноводства и растениеводства. Предмет дает практические навыки, готовит детей к жизни, помогает в выборе будущей профессии».