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В школах Башкирии появятся новые предметы

В новом учебном году школах вводятся предметы «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Как рассказал председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев, похожие предметы в школах есть, но учебная программа по ним будет скорректирована.

«Так, в рамках учебного предмета “Основы безопасности и защиты Родины” вводятся новые модули “Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства” и “Военная подготовка. Основы военных знаний”. Остальные модули сегодняшнего предмета “ОБЖ” остаются без изменений: в рамках нового курса дети по-прежнему будут изучать основы безопасности в быту, в общественных местах, в информационном пространстве, получать основы медицинских знаний и т. д.».

добавил спикер парламента.

Будет также скорректирована образовательная программа по предмету «Труд (технология)». На сегодняшний день в школах нет унифицированной программы. В рамках предмета будут как обязательные, так и вариативные модули. В число обязательных войдут модули «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». К модулям по выбору относятся «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».

«Сельские школы в рамках вариативного модуля могут преподавать основы животноводства и растениеводства. Предмет дает практические навыки, готовит детей к жизни, помогает в выборе будущей профессии».

добавил Константин Толкачев.
образование